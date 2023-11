"Teremos uma seca no ano que vem", alerta presidente da Funceme - TV Jangadeiro

Os efeitos do El Niño devem permanecer ao longo deste ano, e até mesmo afetar as chuvas de 2024, segundo o presidente da Funceme, Eduardo Sávio. O fenômeno climático afetará negativamente as chuvas entre fevereiro e maio.

“Infelizmente, o nosso cenário mais provável é que tenhamos chuva abaixo da média nesse período. A Funceme foi a primeira instituição a levantar essa preocupação ainda em janeiro de 2023, por ocasião da emissão do prognóstico para 2023, sobre as chuvas de 2024”, afirmou o presidente, durante a 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (Conerh) nesta terça-feira (21).

Segundo Eduardo, é praticamente impossível que o Ceará tenha um bom aporte nos principais reservatórios. “Devemos trabalhar com esse cenário em mente nas decisões do setor de recursos usados”, alertou.

“Não há mais dúvidas, teremos uma seca no ano que vem […] Não há possibilidade de termos uma boa quadra chuvosa com o cenário que temos hoje”, complementou.

O diretor de operações da Cogerh, Tércio Dantas, falou sobre a situação hídrica atual do Ceará.

Registrando um percentual equivalente a 40% da capacidade total atualmente, o técnico estimou que, partindo de um cenário crítico como apontado pela Funceme, o Ceará deve chegar ao fim da quadra chuvosa de 2024 abaixo de 30% de sua capacidade – considerando aporte nulo.

Já o Secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues, apontou as ações que estão sendo desenvolvidas para evitar a chegada da seca.

“Temos monitorado as áreas mais vulneráveis e sido cautelosos. Na Bacia Metropolitana de Fortaleza, o estoque é razoável, mas reforçamos a importância do cuidado no uso da água. Pretendemos intensificar os encontros de discussão sobre ações de contingência de secas; temos levado para a Casa Civil essa pauta”.