Projeto de lei pode fazer com que comércio funcione aos domingos e feriados - TV Jangadeiro

Um projeto de lei do deputado cearense Luiz Gastão (PSD) propôs o funcionamento do comércio aos domingos e feriados, dias considerados de “repouso”. A proposta vai contra uma portaria do Ministério do Trabalho, que dispensa o exercício da função nestas datas.

A medida do MTE determina que o comércio só pode funcionar aos domingos e feriados mediante acordo com os sindicatos trabalhistas ou com aprovação de uma legislação municipal.

O projeto de lei do deputado foi apresentado nesta terça-feira (21), e teve 301 votos favoráveis.

“Hoje, várias categorias do comércio, pequenos e microempresários, alguns de categorias não organizadas em sindicatos, abrem todos os dias. O hábito de abrir comércio e serviços todos os dias, sábados, domingos e feriados já é, de certo modo, regulamentado”, explicou o parlamentar.

OPINIÕES CONTRÁRIAS

Para o deputado Alfredo Gaspar (União), a abertura do comércio aos domingos e feriados representa um atraso na situação economia do estado, pois fere a integridade do trabalhador.

“É um retrocesso imposto à liberdade econômica e ao trabalho honrado de milhares de pessoas”, afirma.