Pets: Ceará discute criação de cemitérios e crematórios públicos para animais - TV Jangadeiro

Um projeto de indicação quer criar um cemitério e crematório para animais domésticos (Pets) ou domesticados do Ceará. A proposta de nº 681/2023 prevê a criação gradual de cemitérios e crematórios públicos regionais.

“Dados do IBGE apontam que o Brasil possui a segunda maior população de cães, aves e gatos em todo o mundo, sendo o terceiro maior país em população total de animais de estimação. Além do sofrimento da perda de um animal de estimação, a morte gera muitas dúvidas quanto à destinação do corpo, resultando, muitas vezes, em um descarte absolutamente incorreto e gerando risco de contaminação do solo”, explica a deputada estadual Jô Farias (PT), autora da proposta.

Um dos pré-requisitos para utilizar o serviço de crematório é que o tutor do animal falecido comprove situação de hipossuficiência econômica. O Poder Público poderá utilizar o crematório para o descarte de cadáveres de animais abandonados.