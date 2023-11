“Só largarei a vida pública quando não tiver mais saúde”, diz Cid em meio à crise com PDT

Em meio à crise com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e a possibilidade de se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT), o senador Cid Gomes afirmou que não pensa em abandonar a política.

“Eu gosto da vida pública. Só largarei a vida pública quando tiver não tiver mais saúde, embora não tenha situação de candidatura. Para mim a vida pública é uma vocação. Acho que é uma obrigação minha procurar contribuir sem nenhuma pretensão particular, pessoal, qualquer que seja”, declarou em discurso no Fórum Nordeste, realizado nesta segunda-feira (20) em Fortaleza.

Nas próximas semanas, Cid Gomes deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com a assessoria de imprensa do político. O encontro acontece após o mandatário convidar Cid Gomes para integrar o PT, segundo divulgou o ministro da Educação Camilo Santana (PT).

Na última sexta-feira (17), o parlamentar e outros prefeitos, vereadores e deputados pedetistas decidiram sair da sigla, que enfrenta um imbróglio interno desde a campanha pré-eleitoral para o Governo do Ceará em 2022.

A debandada precisa ser oficializada pelos trâmites legais. A expectativa é que o grupo político aliado a Cid Gomes migre para um único partido.