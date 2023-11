Corte de árvores em Fortaleza causa polêmica em meio à onda de calor

O corte de árvores do canteiro central da Rua Professor Manoel Lourenço, em frente a um shopping em Fortaleza, causou polêmica entre moradores da região.

A população reclama da retirada em meio à onda de calor. Segundo relatos, as árvores também teriam sido retiradas para coibir o comércio ambulante no local. A remoção foi feita na madrugada do sábado (18).

Em nota, o North Shopping Jóquei esclareceu que a remoção de nove árvores foi autorizada e feita “como forma de melhoria do entorno”. Em vez delas, será feito o plantio de 18 ipês.

“Ressaltamos que a espécie retirada (Nim indiano), embora esteticamente agradáveis, são conhecidas por causar desequilíbrios ecológicos significativos ao superar a vegetação nativa. Destacamos ainda que todo o projeto está sendo conduzido pela Prefeitura e faz parte de uma requalificação da área”, informou o estabelecimento.

A Prefeitura de Fortaleza confirmou que o shopping será responsável por “transplantar” 18 árvores nativas adultas, no mesmo local e imediações, para compensar a retirada das nove árvores da espécie Nim Indiano (Azadirachta indica A. Juss). “A planta é uma espécie invasora que pode causar danos para a fauna e floral locais”.