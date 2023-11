Desenrola Brasil começa a renegociar dívidas de até R$ 20 mil a partir desta segunda - TV Jangadeiro

A partir desta segunda-feira (20), o Programa Desenrola Brasil permite a negociação de débitos de R$ 5.000,01 a R$ 20 mil. Os valores poderão ser parcelados até 30 de dezembro. Após a data, os descontos serão mantidos, mas a dívida só poderá ser quitada à vista.

O consumidor poderá parcelar o débito em até 60 meses, pagando juros de 1,99% ao mês.

Na Faixa 1 do programa, a renegociação é destinada a devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Nesta fase, são contempladas dívidas bancárias, como cartão de crédito, e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista.

COMO ACESSAR A PLATAFORMA?

É preciso ter um cadastro no site gov.br (www.gov.br/pt-br) e nível prata ou ouro, com os dados cadastrais atualizados.