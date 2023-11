Criança que usava óculos de 15 graus consegue lente e passa pela primeira cirurgia - TV Jangadeiro

A pequena Mirela, de 3 anos, passou pela primeira cirurgia de implante intraocular nesta segunda-feira (20), após doações que ajudaram a mãe, Priscila Marreira, a comprar a lente utilizada na operação.

O Jornal Jangadeiro contou a história de Mirela no início do mês. Ela deve ir ao médico nesta terça-feira (21) para saber quando será realizado o segundo procedimento.

Segundo Priscila, com doações e uma rifa foi possível pagar a primeira lente e comprar as medicações, mas ainda precisa de ajuda para adquirir a segunda. O valor de cada lente é de R$ 3.900, totalizando quase R$ 8 mil.

Para quem puder ajudar, a família disponibilizou uma chave pix para doação: 040.002.883-26, em nome de Priscila Nayara Alves Marreira.

A mãe disse ainda que após a cirurgia a criança continuará usando óculos, mas com grau bem mais reduzido. Atualmente ela tem usado colírios e remédios para dores, e se recupera bem.

DIAGNÓSTICO

Mirela nasceu com catarata congênita, doença que afeta a visão de forma parcial ou total. A menina, que logo nos primeiros meses de vida realizou uma cirurgia corretiva, necessita do auxílio do óculos, com mais de 15 graus, para conseguir enxergar.