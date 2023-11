Empatia: professor segura bebê para mãe conseguir estudar - TV Jangadeiro

Dar aula com um bebê no colo não é algo comum, mas, para Jailson Fernandes, professor de Redação do Ensino Médio do município de Pires Ferreira, interior cearense, isso é mais que um gesto de empatia, é uma rede de apoio.

Após notar que o filho de sua aluna estava inquieto na sala de aula e que a mesma apresentava dificuldades para anotar o quadro de explicações, rapidamente se prontificou a ajudá-la.

Jailson logo segurou o bebê em seus braços e, de forma leve e descontraída, continuou a aula para que a mãe conseguisse estudar.

“Carrego comigo a premissa de que antes de sermos um bom profissional, temos que ser um bom humano. Minha atitude foi algo natural, instintivo e com o intuito de valorizar o esforço da estudante”, relatou.

A maternidade precoce é um dos principais motivos da evasão escolar. Além dos sintomas típicos da gestação e do puerpério, a vergonha e o preconceito afasta as mães adolescentes das aulas. O apoio emocional da família, dos amigos e dos educadores é fundamental para que as jovens concluam os estudos.

“Muitas adolescentes que engravidam ainda no ensino médio acabam desistindo dos estudos. Mas, no caso dela, mesmo com as dificuldades está tentando retornar. Como professor da instituição precisamos dar apoio para que ela consiga acompanhar as aulas. Nosso trabalho não é só de lecionar”, afirmou Jailson.

O vídeo viralizou nas redes sociais e já acumula quase meio milhão de visualizações.