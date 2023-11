Escritor cearense vence prêmio internacional de literatura e leva quantia de US$ 10 mil - TV Jangadeiro

O escritor cearense, Stênio Gardel, é o grande vencedor do National Book Awards, na categoria tradução. Natural da cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, Gardel venceu um dos maiores prêmios de literatura dos Estados Unidos.

O anúncio dos vencedores ocorreu na noite desta quarta-feira (15), em uma cerimônia em Nova York, com a presença da apresentadora Oprah Winfrey.

O cearense conquistou o título com o romance de estreia “A palavra que resta”, lançado pela Companhia das Letras em 2021. A obra foi publicada nos Estados Unidos pela editora New Vessel Press, com a tradução de Bruna Dantas Lobato, com o título em inglês “The Words That Remain”.

Além do livro vencedor, outras nove obras também concorreram ao prêmio de US$ 10 mil.

O LIVRO

No romance vencedor acompanhamos a trajetória de Raimundo, homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler.

Com uma narrativa sensível e magnética, o escritor nos leva pelo passado de Raimundo, permeado de conflitos familiares e da dor do ocultamento de sua sexualidade, mas também das novas relações que estabeleceu depois de fugir de casa e cair na estrada, ressignificando seu destino mais de uma vez.