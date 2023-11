Delegado que agrediu mulher é flagrado urinando em viatura e discutindo com funcionários - TV Jangadeiro

O delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, de 36 anos, que agrediu uma mulher durante discussão no trânsito no último sábado (11), em Aurora, no Ceará, foi flagrado urinando em uma viatura da Polícia Civil.

No vídeo, Paulo Hernesto urina em uma das viaturas da Delegacia de Brejo Santo – unidade para onde foi levado, na manhã de sábado, após a agressão. As imagens mostram ainda discussão de Hernesto com funcionários da delegacia.

O delegado foi preso no domingo (12) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Plantão Judiciário – Interior do Estado do 1° Núcleo Regional. A Justiça decretou a prisão atendendo a um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Após a prisão, foi solto em audiência de custódia na última segunda-feira (13). O documento no qual o Jornal Jangadeiro teve acesso afirma que o 1º Núcleo de Custódia e Inquérito de Juazeiro do Norte concedeu “liberdade provisória com medidas cautelares pelo prazo de até seis meses”.