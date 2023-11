Motorista desce de ônibus para deixar idosa na porta de casa todo dia: “ela me chama de filho” - TV Jangadeiro

Você lembra qual foi o seu último gesto de solidariedade? Fábio Feijó, motorista de ônibus urbano de Fortaleza, tem a empatia como algo presente no seu dia a dia. O homem, de 47 anos, desce diariamente do ônibus para ajudar uma idosa que tem dificuldade de locomoção. Essa interação virou uma relação de mãe e filho.

“Eu não sei o nome dela, já estou acostumado a chamá-la de tia e ela me chama de meu filho […] Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe saía muito com o meu pai para os hospitais e ia de ônibus. Um dia ela caiu, porque o motorista saiu de uma vez. Tem motorista que o idoso entra, parece que está levando um saco de batata”, conta Feijó sobre o motivo do cuidado com a senhora.

A ação chegou à empresa que Feijó presta serviço há oito anos, a Auto Viação São José, de forma positiva. Antes de ser motorista de ônibus, ele foi caminhoneiro.

