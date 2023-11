Chacina em Maranguape: três homens são presos e adolescente é capturado suspeitos de participação

Três homens foram presos e um adolescente foi capturado suspeitos de envolvimento na chacina em Maranguape que deixou quatro pessoas mortas, nessa terça-feira (14). Com o grupo, abordado em uma residência, foi encontrado um arsenal de arma de fogo.

Os presos foram identificados como: Berg da Silva Leitão, de 31 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubos; Everton Cassiano da Silva, 20 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e dano; Antônio Edson Marques de Castro, 27 anos; e um adolescente de 15 anos.

Com as buscas no interior da residência, foram apreendidas uma metralhadora, um rifle, três espingardas, quatro pistolas, quatro revólveres, além de munições.

O trio foi autuado por homicídio qualificado, posse de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo de uso permitido, organização criminosa e corrupção de menor. Contra o adolescente, foi lavrado um ato infracional para apurar a participação no caso.

O material e o grupo foram levados à Delegacia Metropolitana de Maranguape. Eles se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações.

Entenda

Quatro pessoas morreram após serem atingidas por disparos de armas de fogo na madrugada dessa terça-feira (14). As vítimas são: um homem de 22 anos, com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Além dele, foram mortos dois homens de 19 anos, um deles tinha antecedentes criminais por furto qualificado e histórico de ato infracional análogo a roubo; e uma mulher não identificada formalmente.