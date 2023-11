43 prefeitos e 15 deputados decidem se desfiliar do PDT após reunião com Cid Gomes

Em meio à crise no Partido Democrático Trabalhista (PDT), o senador Cid Gomes participou, nesta terça-feira (14), de reunião com prefeitos, vereadores e deputados pedetistas. De 46 prefeitos que participaram da reunião, 43 definiram pela saída, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do senador.

Além dos prefeitos, 13 deputados estaduais e 5 federais também devem pedir desfiliação. Ainda segundo a assessoria, outros prefeitos poderão não deixar o partido, inclusive os que não estiveram presentes.

Não há definido ainda qual o próximo partido desses pedetistas. Mais cedo, antes da reunião, a prefeita interina de Limoeira do Norte, Dilmara Amaral, disse que existe a possibilidade deles migrarem juntos para um único partido.

“Na realidade, está sendo construído um diálogo. O senador quer ouvir a opinião de todos, mas eu acredito que o grupo deve acompanhá-lo. Com relação à questão partidária, Cid ainda não sinalizou para qual partido quer ir. O que eu pude captar da reunião é que, a partir do momento que há uma definição partidária, migrem todos juntos para um único partido”, explicou.

Cid Gomes já enfrentou um processo disciplinar interno por apoiar a debandada de pedetistas e por outras decisões tomadas como diretor estadual da sigla. Já o presidente nacional do partido, deputado André Figueiredo, disse que não reconhece a decisão que suspendeu o processo disciplinar e informou que vai abrir um processo para expulsar Cid do PDT.

No encontro, os políticos filiados ao PDT discordaram sobre as estratégias da legenda para para as próximas disputas eleitorais. Enquanto alguns integrantes afirmam sentir as consequências da campanha eleitoral mal sucedida do ex-ministro Ciro Gomes, outros membros apostam no Cid Gomes para reerguer o partido.