Sua Nota Tem Valor: participantes podem acumular pontos até dia 30 para ter desconto no IPVA de 2024 - TV Jangadeiro

Participantes do programa Sua Nota Tem Valor têm até o dia 30 deste mês para acumular pontos de desconto de até 5% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.

O extrato de pontos e a previsão de desconto podem ser consultados pelo site ou o aplicativo do programa, na opção “Pontuação IPVA”.

Para desconto no IPVA do próximo ano, serão computados os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 até novembro de 2023.

“A pessoa física cadastrada no programa precisa fazer suas compras com o CPF na nota. Cada R$ 50 em compras equivale a um ponto. Esses pontos se acumulam até o final do mês, e, no dia 8 do mês subsequente, gerarão bilhetes que concorrerão ao sorteio. O participante pode acumular até 100 pontos por mês. Os mesmos pontos servirão para o desconto do IPVA. Para isso, é necessário que não exista débito em atraso inscrito no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual”, explica a gestora do programa Sua Nota Tem Valor, Jonilma Maia.

O PROGRAMA

O Sua Nota Tem Valor sorteia mensalmente prêmios, em valores de R$ 5 mil a R$ 25 mil, para pessoas e instituições sem fins lucrativos cadastrados na iniciativa. O programa contabiliza a entrega de R$ 18,43 milhões, atendendo com os prêmios dos sorteios e rateios 522 pessoas e 395 instituições. Hoje mais de 300 mil pessoas participam e 528 instituições estão cadastradas.