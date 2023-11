Feriado: veja o que abre e o que fecha no Dia da Proclamação da República - TV Jangadeiro

Nesta quarta-feira (15) é comemorado o Dia da Proclamação da República. No entanto, o feriado nacional altera o funcionamento de alguns serviços e comércios.

Confira o que vai funcionar/fechar:

🛍️ LOJAS DO CENTRO E SHOPPINGS

“Poucas lojas irão abrir no Centro de Fortaleza. Contudo, todas as lojas dos shoppings vão funcionar em horário normal. Uma grande oportunidade para o consumidor fazer suas compras mais tranquilamente e adquirir produtos para o final do ano”, explicou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante.

💉 FARMÁCIAS

As farmácias estão autorizadas a funcionar normalmente.

🛒 SUPERMERCADOS

Os supermercados funcionarão normalmente, conforme horário específico de cada estabelecimento.

⛽ POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Postos de combustíveis de todo o estado funcionam normalmente no feriado.

💰 AGÊNCIAS BANCÁRIAS

De acordo com a Resolução nº 4.880, as instituições financeiras não funcionam durante feriados de âmbito nacional. O atendimento retorna no dia seguinte.

🚇 METROFOR

As linhas Sul, Oeste e Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) terão operação especial no feriado do dia 15/11/2023. Metrôs e VLTs circulam com intervalos diferentes dos habituais, e o encerramento da operação ocorre mais cedo. Por isso, é imprescindível consultar a tabela de horários do feriado, e programar sua viagem. A tabela pode ser consultada no botão “Horarios”, do site metrofor.ce.gov.br.

💡 ENEL

Equipes da companhia trabalharão normalmente neste dia. As lojas de atendimento da capital estarão fechadas na quarta-feira e reabrem na quinta-feira. Canais digitais e Call Center funcionarão normalmente, assim como a operação da companhia.

🚰 CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão. As lojas e os núcleos de atendimento da companhia estarão fechados durante o feriado.