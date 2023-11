Turista cearense é morto a tiros em Porto de Galinhas - TV Jangadeiro

Um turista cearense de 31 anos foi morto a tiros na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, neste domingo (12). A polícia prendeu em flagrante três homens (dois com 24 anos e um com 28 anos), todos do Ceará, por suspeita de envolvimento no caso.

Além do turista morto, uma mulher foi baleada e levada para uma unidade municipal de saúde; em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), em Recife.

Segundo investigações da polícia, todos os autuados têm envolvimento com tráfico de drogas em Fortaleza e a motivação seria um conflito com a atividade criminosa naquela localidade. O caso segue em investigação pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DHMS).

Em nota, a Polícia Militar informou que registrou a ocorrência de homicídio e que viaturas foram enviadas ao local. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil, com o apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur).