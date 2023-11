Polícia Civil prende delegado que agrediu mulher durante discussão de trânsito no Ceará

O delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, de 36 anos, foi preso na tarde deste domingo (12), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Plantão Judiciário – Interior do Estado do 1° Núcleo Regional. A Justiça decretou a prisão atendendo a um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

O servidor foi flagrado agredindo uma mulher durante uma discussão de trânsito nesse sábado (11), no município de Aurora, interior do Ceará. No procedimento de flagrante, ele foi autuado apenas por embriaguez ao volante e solto após pagamento de fiança.

“Além do crime de embriaguez ao volante, o MP fundamentou seu pedido na prática de lesão à mulher que aparece no vídeo, e ainda em uma lesão corporal a um adolescente de 16 anos e a um outro homem já identificado e ouvido, além de ameaças e impropérios proferidos contra as vítimas, aos policiais militares que atenderam a ocorrência e seus familiares, bem como a um advogado no exercício da função”, justificou o MPCE.

Paulo Hernesto foi afastado das funções por determinação do governador Elamano de Freitas. O delegado responde a um processo disciplinar junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e à Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil.

“Alguns procedimentos já existentes envolvendo o delegado estão na última fase processual e seguem o ordenamento jurídico pátrio”, informou a CGD.