Expoece 2023 inicia neste domingo com mais de 5 mil animais em exposição

Com aproximadamente 5 mil animais, a 67ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece) teve início neste domingo (12). O evento segue até o próximo dia 19, no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.

Além de exposição de bovinos, ovinos, caprinos, equinos e aves, quem visitar a Expoece pode aproveitar a venda de diversos pratos da culinária regional e nacional.

Além disso, o evento inclui uma série de concursos de raças de diversas espécies, como o nacional das bovinas Jersey e Pardo Suiço, sendo esta última avaliada por um juiz norteamericano; a nordestina do cavalo mangalarga; e o julgamento ranqueado das raças Santa Inês (ovino) e da Anglo-Nubiano (caprino).

Em parceria com projetos de assistência animal no campus do Pici da UFC e no bairro da Sapiranga, será realizada a 2ª Feira de Adoção Pet. A ação incentiva a adoção responsável de animais.

Expoece 2023

Desde 1954, a Expoece faz parte do calendário de eventos tradicionais de Fortaleza, sendo considerada a maior exposição agropecuária do Ceará e uma das três maiores Nordeste.

O evento é realizado pela Associação de Criadores do Ceará (ACC), com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, da Enel e do Banco do Nordeste.