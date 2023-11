2024 terá apenas três feriados prolongados; veja calendário

O novo ano já se aproxima e quem adora curtir uma folga já deve ter conferido o calendário. Mas, diferentemente deste ano, 2024 só terá três feriados prolongados.

As datas comemorativas em que o trabalhador pode estender o descanso são: o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro, segunda-feira), a Paixão de Cristo (29 de março, sexta-feira) e a Proclamação da República (15 de novembro, sexta-feira).

O presidente Lula comemorou o menor número de feriados prolongados e afirmou que PIB crescerá em 2024 em relação a 2023.

“Este ano teve muito feriado prolongado, exageradamente. Ano que vem os feriados cairão no sábado, o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar mais a serviço do trabalho”, comentou.

O calendário oficial do Governo Federal, com os feriados nacionais e pontos facultativos, será compartilhado durante o mês de dezembro.

Confira os feriados para o ano de 2024 a seguir:

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira, ponto facultativo)

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira, ponto facultativo)

14 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas

29 de março: Paixão de Cristo (sexta-feira)

21 de abril: Tiradentes (domingo)

1º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira) – FACULTATIVO

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

12 de outubro: Nossa Sra. Aparecida – Padroeira do Brasil (sábado)

2 de novembro: Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)