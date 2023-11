PT adia para março de 2024 decisão sobre candidatura à Prefeitura de Fortaleza

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza decidiu, neste sábado (11), que a decisão sobre a escolha do candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo partido nas eleições de 2024 será feita apenas no próximo ano.

“Reafirmando o legado histórico de respeito ao diálogo e democracia do Partido dos Trabalhadores, o Diretório Municipal do PT aprovou por unanimidade uma resolução que solicita ao Diretório Nacional a extensão do prazo de decisão sobre a tática e candidatura à Prefeitura da Capital até o primeiro trimestre de 2024”, informou a sigla.

O diretório deve solicitar extensão do prazo de definição dos nomes para 30 de março de 2024, atendendo a um pedido do governador Elmano de Freitas.

Segundo o partido, a adiamento é para que possa aprofundar diálogo entre bancadas e lideranças “em torno da busca de um consenso progressivo acerca da apresentação de nomes para composição da chapa majoritária à federação PT-PV-PcdoB e partidos aliados”.

Até agora, três petistas já se colocaram à disposição para concorrer ao cargo de prefeito de Fortaleza: a deputada federal Luizianne Lins; e os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

Taambém há uma expectativa que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, se filie ao partido, podendo ser uma opção para sucessão do prefeito Sarto Nogueira (PDT).