Policial é morto e pessoas são baleadas durante festa de funk em Maracanaú

Um policial e outro homem foram mortos a tiros durante uma festa de funk em uma casa noturna em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste sábado (11). Outras seis pessoas também foram baleadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma das vítimas é um cabo da Polícia Militar, de 37 anos, que estava de folga. O outro homem ainda não foi indentificado formalmente.

Segundo informações, indivíduos chegaram de moto e efetuaram disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que estavam no estabelecimento. As vítimas foram socorridas para unidades hospitalares.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A 11ª Delegacia do DHPP está a cargo das investigações.