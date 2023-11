“Não há definição”, diz Carmelo Neto após Diretório Municipal do PL apoiar pré-candidatura de André Fernandes

O deputado estadual Carmelo Neto reforçou o interesse em concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal (PL). O parlamentar voltou a se apresentar como pré-candidato após o Diretório Municipal da sigla apoiar o deputado federal André Fernandes na disputa pelo cargo. A parlamentar Priscila Costa também está na corrida ao Passo Municipal pela legenda.

“O presidente nacional da agremiação, Valdemar da Costa Neto, confirmou que a escolha do candidato à Prefeitura de Fortaleza será feita com base em pesquisa de opinião, decisão também reafirmada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro […] Portanto, não há definição”, ressaltou.

De acordo com Carmelo, a indicação do Diretório Municipal não influencia na decisão do PL. “[…] É regra no Partido Liberal que a escolha de qualquer pré-candidato a prefeito, pelo partido, em qualquer capital do país, passe por todas as instâncias: municipal, estadual e nacional”, afirmou.

O político também negou a existência do Diretório Municipal da sigla. “O que existe é uma Comissão Provisória, meramente representativa. Desde a nova composição, nunca houve convocação para nenhuma reunião dos membros da Comissão Provisória para qualquer deliberação, muito menos para a escolha do pré-candidato”, afirmou.

A disputa entre André Fernandes, Carmelo Neto e Priscila Costa já é um impasse no Partido Liberal.