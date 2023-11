Delegado é afastado após agredir mulher durante discussão de trânsito, no Ceará

Um delegado da Polícia Civil foi afastado do cargo após circular na internet um vídeo dele agredindo uma mulher após se envolver em um acidente de trânsito no município de Aurora, na Região do Cariri, no interior do Ceará. Nas imagens é possível ver Paulo Hernesto Pereira Tavares xingando e dando um tapa em uma mulher durante tumulto, neste sábado (11).

Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Rodas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) estavam presentes no momento da agressão.

Segundo informações, Paulo Hernesto estaria voltando de festejos do município quando se envolveu no acidente. Ele é delegado de Aurora e Barro.

Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas descreveu as imagens como “repugnantes e inaceitáveis”. Ele informou que detemrinou o afastamento imediato do delegado das funções e levou o caso à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD). Um processo disciplinar já foi aberto pelo órgão.

“O Governo do Estado do Ceará não admite esse tipo de comportamento, principalmente por parte de um agente de segurança, que tem por dever zelar pela segurança da nossa população”, destacou Elmano.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o delegado responderá a processo disciplinar, na seara administrativa, junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e à Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil. O inquérito policial ficará sob responsabilidade da Delegacia Regional de Brejo Santo.