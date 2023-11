Cid Gomes volta ao comando do PDT Ceará após Justiça suspender intervenção nacional

Em menos de 24 horas depois de ser destituído, o senador Cid Gomes voltou à direção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará. A Justiça do Ceará suspendeu nesta sexta-feira (10) o processo disciplinar aplicado pela Executiva Nacional contra o cearense.

A decisão foi do juiz Cid Peixoto, da 3ª Vara Cível da comarca de Fortaleza. Ainda sem parecer definitivo, cabe recurso. Cid havia enfrentado nesta quinta-feira (9) um processo disciplinar interno devido às decisões tomadas enquanto esteve no cargo.

A intervenção na Executiva do Ceará que destituiu Cid tinha sido aprovada por unanimidade pelos dirigentes nacionais da legenda e aconteceu dias após o Diretório Estadual aprovar mais de 20 cartas de anuência de deputados federais, estaduais, vereadores e até suplentes.

“Defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino a imediata suspensão do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023, bem como da intervenção aprovada na reunião da Executiva Nacional, realizada em 27 de outubro de 2023”, apontou o juiz, na decisão.