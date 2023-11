André Figueiredo não reconhece decisão que suspendeu intervenção e diz que vai expulsar Cid do PDT

Em mais um capítulo do imbróglio do PDT no Ceará, o presidente nacional do partido, deputado André Figueiredo, disse que não reconhece a decisão que suspendeu, nessa sexta-feira (10), o processo disciplinar contra o senador Cid Gomes. Ele também informou que vai abrir um processo expulsar Cid do PDT.

“Não reconhecemos a decisão da Justiça do Ceará, que quer acabar com um partido político com a história do PDT no Brasil. O Presidente do PDT-Ceará é Flávio Torres. Vamos denunciar os ditames ditatoriais da Justiça do Ceará ao CNJ. Faz os caprichos de um político, que se acha poderoso. E agora, vamos abrir processo de expulsão contra o senador Cid Gomes. Não íamos fazer isso. Agora, nós vamos”, declarou em entrevista ao portal CN7.

Repercussão

O diretório estaudal repudiou as declarações. “Ao manifestar aberta desobediência a uma decisão judicial, o presidente nacional do PDT demonstra desrespeito não só à Justiça, mas também aos valores que nosso partido historicamente defende”.

A Associação Cearense de Magistrados (ACM) também se manifestou contra. “A ACM entende que a política partidária é de fundamental importância para a Democracia, porém, considera inadmissivel o uso (ou a ameaça de utilização) de órgãos correcionais como forma de intimidar magistradas e magistrados cearenses”, diz em nota.

Entenda

A intervenção da Executiva no Ceará que destituiu Cid tinha sido aprovada por pelos dirigentes nacionais dias após o diretório estadual aprovar mais de 20 cartas de anuência de deputados federais, estaduais, vereadores e suplentes.

As cartas de anuência são nulas, segundo a presidência nacional do partido. Além de anulá-las, Figueiredo afirmou que vai exigir o mandato do parlamentar – que usar de tal carta para sair do partido – por infidelidade partidária.

Crise

A crise no PDT é reflexo das eleições de 2022 para Governo do Estado. Enquanto Cid defendia a candidatura à reeleição da então governadora Izolda Cela, Ciro apoiava o ex-prefeito Roberto Cláudio. RC venceu as prévias (causando racha com o PT), mas acabou em 3º lugar na disputa.