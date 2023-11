André Fernandes recebe apoio do diretório do PL para concorrerà Prefeitura de Fortaleza

O deputado federal André Fernandes recebeu apoio do diretório municipal do PL para concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024.

O Jornal Jangadeiro teve acesso à carta com assinatura dos apoiadores. Dos oito integrantes do diretório do PL em Fortaleza, o deputado estadual Carmelo Neto e a deputada federal Priscila Costa não assinaram o documento, ambos disputavam com André a possibilidade de candidatura à Prefeitura da capital pela legenda.

“Considerando o seu espírito de união, o proveitoso trabalho desenvolvido que se mostrou determinante para projetá-lo a deputado estadual e federal mais votado do Ceará nas eleições dos anos de 2018 e 2022, respectivamente, e a necessidade de se apresentar um nome que seja consenso entre a maioria com vistas a disputar o pleito eleitoral no ano de 2024, vem por meio desta presente nota, declarar apoio ao deputado Federal André Fernandes à pré-candidatura oficial pelo Partido Liberal no município de Fortalaza”, diz a carta.

O deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, disse – nas redes sociais – que o filho “é um fiel soldado bolsonarista” e acrescentou: “se Bolsonaro disser que é o André, será o André. E sendo o André, nós teremos um candidato a prefeito da direita raiz, patriota, honesto, cristão e bolsonarista”.