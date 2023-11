Em ato de heroísmo, avó salva netos de incêndio em casa - TV Jangadeiro

Que aflição! Uma avó conseguiu salvar os dois netos de um incêndio em Carnaubal, na zona rural de Jaguaruana, no interior do Ceará.

A causa teria sido um curto-circuito no ventilador no quarto em que as crianças dormiam. As chamas que atingiram o colchão alcançaram a rede dos netos, mas a mulher conseguiu tirá-los a tempo.

O caso ocorreu na quinta-feira (9). Os pequenos foram levados ao hospital, e, apesar do susto, se recuperam bem.