"Deram carta de anuência até para o poste", diz Ciro Gomes sobre debandada no PDT - TV Jangadeiro

O ex-ministro Ciro Gomes foi irônico ao comentar sobre as mais de 20 cartas de anuência solicitadas para sair do PDT na quarta-feira (8). “Deram carta de anuência até para o poste da frente da sede do partido”, disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10).

Ciro também afirmou que o ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana, quer instalar uma ditadura no Ceará, citando a saída do deputado e presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, do PDT, para ser candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

“Camilo quer instalar uma ditadura no Ceará. Ele, do PT, está tentando destruir as tradições internas do PT. Veja a confusão deles querendo tirar Evandro Leitão do PDT para ser o candidato a prefeito do PT”.

Evandro teve a desfiliação aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em outubro. Para o ex-senador Flávio Torres, “não é legítimo que o líder do PDT na Assembleia seja um deputado que quer sair do PDT. Não faz sentido do ponto de vista ético. Espero que esse argumento convença a Assembleia a nomear um dos nossos três deputados que estão fiéis”.

DEBANDADA GERAL

Assim como Evandro, mais 13 deputados estaduais, cinco deputados federais, dois vereadores de Fortaleza e três suplentes solicitaram carta de anuência do PDT, que foram aprovadas em reunião do diretório estadual. No entanto, a Executiva Nacional as anulou.

“As cartas de anuência são nulas. Desde o presidente Evandro Leitão, são nulas. O partido vai exigir de imediato o mandato daquele parlamentar por infidelidade partidária. Não ficaremos apenas na defensiva”, ressaltou o presidente nacional em exercício do PDT, deputado André Figueiredo.

Além da nulidade das cartas, o PDT nacional destituiu o senador Cid Gomes da presidência estadual da sigla. O parlamentar enfrentou um processo disciplinar interno devido às decisões tomadas enquanto esteve no cargo. A intervenção na Executiva do Ceará também foi aprovada. A expectativa é que André Figueiredo reassuma o comando no estado a partir do próximo ano.