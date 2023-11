Ceará ganha 33 novas ambulâncias para atendimento do Samu - TV Jangadeiro

O Ministério da Saúde entregou ao Ceará, nesta quinta-feira (9), 33 novas ambulâncias para atendimento do Samu no estado. A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente Lula (PT); da ministra da Saúde, Nísia Trindade e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, entreguei 33 ambulâncias do SAMU ao governador do Ceará Elmano de Freitas. Em tamanho real, claro”, escreveu o presidente em referência ao vídeo publicado em suas redes sociais em que brinca com uma ambulância de brinquedo.

Já o governador Elmano usou suas redes sociais para agradecer. “Obrigado, presidente Lula, pelos 33 novos veículos que passarão a fazer parte da frota de ambulâncias do Ceará. Um reforço importante na saúde do nosso estado”.