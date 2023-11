Taxistas bloqueiam ruas no entorno da sede do governo em protesto contra multas - TV Jangadeiro

Taxistas de Fortaleza, Região Metropolitana e do interior bloqueiam ruas no entorno do Palácio da Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza, em manifestação nesta quarta-feira (8), A categoria reclama de perseguição por agentes do Detran-CE e querem o fim do aplicativo da Agência Reguladora do Ceará (Arce).

Liderados pelo vereador e presidente do Sinditaxi Ceará, Moura Taxista (PSB), os profissionais esperam que o governador Elmano de Freitas (PT) receba a comitiva para diálogo. O governador cumpre agenda em Roterdã, na Holanda. A vice-governadora Jade Romero (MDB) assumiu o Poder Executivo temporariamente.

“Nós estamos querendo trabalhar em paz e ter o direito que sempre tivemos. Estão querendo tirar esse direito do taxista, inventando aplicativo ‘coleira’, inventando coisas que não têm nada a ver com a nossa profissão”, disse o parlamentar ao convocar os taxistas.

Segundo Moura Taxista, a categoria está sendo perseguida em rodovias estaduais por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), que estariam aplicando multas no valor de R$ 1,8 mil sem averiguação do veículo. Em caso de reincidência, o valor é dobrado.

“COLEIRA”

O Arce Táxi App é uma ferramenta voltada, exclusivamente, para viagens intermunicipais em trajetos com mais de 65 quilômetros. Segundo a Arce, ela garante que passageiros e taxistas façam “viagens mais seguras e dentro do que estabelece a legislação do setor”.

Mas, a categoria reclama que o aplicativo serve apenas para monitorar a localização de cada taxista e o apelidou de “coleira”.