PDT Ceará: 13 deputados estaduais, 5 federais e 2 vereadores pedem para sair do partido - TV Jangadeiro

13 deputados estaduais, cinco deputados federais, dois vereadores de Fortaleza e suplentes solicitaram a carta de anuência do PDT, aprovada por unanimidade nesta quarta-feira (8). Segundo o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri, perseguições, ações judiciais, atos administrativos “imorais e ilegais”, a inativação do diretório e desrespeito a prazos motivaram as saídas.

Aldigueri destacou que o senador Cid Gomes, a pedido da maioria dos pedetistas, reconstruiu o partido. “Porém o ódio, a vingança, a revanche de uma minoria não permitiu isso. Estamos sendo desrespeitados há vários meses. Então, a própria direção nacional está tentando dizer que não nos cabe mais no partido”, justificou a saída em massa, que partiu do deputado estadual licenciado e secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho.

Veja quem saiu do PDT:

DEPUTADOS ESTADUAIS

Romeu Aldigueri, Guilherme Landin, Sérgio Aguiar, Osmar Baquit, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Jeová Mota, Lia Gomes, Salmito Filho, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Bismarck, Tim Gomes e a suplente Helaine Coelho.

Em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) autorizou a desfiliação do presidente da Alece, Evandro Leitão do PDT.

DEPUTADOS FEDERAIS

Eduardo Bismarck, Mauro Filho, Roberio Monteiro, Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e o suplente Nilson Diniz.

VEREADORES

Julio Brizzi e Ana Paula (também suplente de deputado federal).

Cada parlamentar deve entrar com uma ação na Justiça para efetivar a desfiliação. Com manifestação favorável, serão iniciadas tratativas para novas filiações.

CRISE NO PDT

A crise no PDT ainda é reflexo da pré-campanha eleitoral de 2022 para Governo do Estado. Enquanto Cid defendia a candidatura à reeleição da então governadora Izolda Cela (sem partido), Ciro – também candidato à Presidência da República – optou pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), causando o racha com o PT. RC venceu as prévias, mas ficou em terceiro lugar nas eleições.