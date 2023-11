Beach Park vai inaugurar parque de arvorismo com circuitos, viveiros e mais de 20 atrações - TV Jangadeiro

O complexo Beach Park anunciou, nesta quarta-feira (8), a construção de um novo parque ambiental imersivo: o Arvorar. O espaço, que busca promover educação e consciência com a natureza, deve ficar pronto ainda no primeiro semestre de 2024.

A atração contará com mais de 20 atrações distribuídas em uma área total de 3 mil m2. Lá, os visitantes poderão observar mais de 250 aves da fauna brasileira e outras espécies, como répteis e pequenos mamíferos.

“O Arvorar teve seu planejamento ainda na pandemia. Com o crescimento dos números de apreensão de animais no Ceará, nós nos impulsionamos a criar um equipamento que pudesse receber esses pássaros, para que possam ser cuidados com a devida estrutura”, diz o CEO do Arvorar, Murilo Pascoal.

Entrada principal

Logo na entrada, o público vai se deparar com um grande portal em formato de Jandaia, ave símbolo do Ceará, que permite uma visão 360º de todo parque.

Nos arredores do complexo, os visitantes ainda podem aproveitar para fazer atividades físicas em um circuito de trilhas aéreas, com desafios e escorregadores. Já para aqueles que preferem criar momentos de conexão com a natureza, podem descansar ao lado de um grande redário.

Cuidado com a natureza

O empreendimento contará com uma equipe de 64 colaboradores, entre veterinários, biólogos, zootecnistas, educadores ambientais, cuidadores dos animais, além de equipes operacional e administrativa.

“Os animais provenientes de apreensões, vítimas de tráfico e maus tratos serão tratados físicos e comportamentalmente antes de irem para os aviários. Aqueles que estiverem aptos à soltura serão encaminhados para instituições parceiras para serem devolvidos à natureza, após reaprenderem a sobreviver”, explica a zootecnista Leanne Peixoto, gerente do parque.

De acordo com a profissional, a intenção é que as espécies consigam voltar ao habitat natural.

“Nosso propósito não permite que um animal fique a vida toda no parque tendo condições de retornar. Se ele tiver condições de viver na Natureza, iremos trabalhar para isso acontecer”, complementa.