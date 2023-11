Vereadora denuncia agressão em debate na Câmara sobre retorno da vaquejada - TV Jangadeiro

A vereadora Mariângela Bandeira (PDT) denunciou o vereador Erasmo Morais (Pros) de agressão, após discussão durante sessão ordinária na Câmara de Vereadores do Crato, que debatia o retorno da vaquejada ao município.

A confusão teve início após o vereador Erasmo questionar o argumento de uma ativista da causa animal, que estava presente no plenário da Câmara. Após ser questionada, a ativista reagiu com ofensas. “Vá se converter, safado. Você é um safado.”, disse.

Em resposta, o vereador foi em direção à mulher e tentou dar voz de prisão. Nas redes sociais, a vereadora Mariângela, que apoiou o argumento da ativista, disse que foi agredida pelo vereador ao tentar intervir na briga.

“Infelizmente, hoje, durante a sessão ordinária, como de costume todas as semanas, eu fui agredida, sim, pelo colega de casa, o vereador Erasmo Morais, que estava agredindo uma ativista que se manifestou contra um tema debatido na Câmara sobre vaquejada. Quando eu vi ele a segurando pelo braço dando voz de prisão, fui defendê-la e ele acabou também me marcando, me segurando pelo braço. Já fiz o corpo de delito e registrei o Boletim de Ocorrência”, afirmou.

Já o parlamentar negou a agressão. O vereador disse que deu voz de prisão à mulher que, segundo ele, usou de palavras de baixo calão.

“Ela olhou para mim e me chamou de safado. Eu me levantei e dei voz de prisão para ela. Nesse momento, por incrível que pareça, a vereadora se levantou, tomou a frente dela e proibiu que eu conduzisse aquela mulher”.

O político ainda afirma que a vereadora teria ajudado a ativista a fugir da Câmara. “Ela ajudou dando fuga, e isso ela não poderia ter feito. Chamei a viatura, mas a ativista já tinha fugido da Câmara”, concluiu Erasmo, que também registrou Boletim de Ocorrência contra a vereadora.