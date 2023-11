"Ignorância minha", lamenta idoso sobre demora para detectar câncer de próstata - TV Jangadeiro

Novembro é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de próstata. Apesar das ações de conscientização, o preconceito ainda é um inimigo do diagnóstico precoce.

Um homem morre a cada 38 minutos no Brasil por câncer de próstata. A estatística é do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A doença mata não por ser altamente letal, mas pela demora em ser descoberta.

O aposentado Hélio Feitosa é um exemplo disso. A luta contra a doença já dura cinco anos, com sessões de quimioterapia. Por isso, ele faz questão de deixar o recado de alerta para quem ainda resiste à prevenção.

O urologista Lucas Lima orienta que homens, a partir de 50 anos, iniciem o rastreio anual do câncer. Para homens com histórico familiar da doença, a idade reduz para 45 anos.