Esgoto na praia: Prefeitura diz que encontrou pelo menos 26 ligações indevidas da Cagece - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, neste domingo (5), um relatório técnico de vídeo inspeção de galerias pluviais na região da Praia de Iracema. Segundo o documento, foram identificadas pelo menos 26 ligações indevidas da Cagece à rede de drenagem nas áreas da Praia de Iracema, Poço da Draga e Riacho Maceió, no Papicu.

O relatório foi elaborado pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e identificou ligações indevidas e vazamentos na rede de drenagem que causam impacto negativo na balneabilidade na orla.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a Seuma já percorreu mais de 140 km de galerias de drenagem com o objetivo de identificar obstruções e ligações indevidas na rede de drenagem.

“Esse relatório é um diagnóstico prévio que aponta uma amostra das interferências da rede de esgoto da Cagece ao sistema de drenagem da cidade. São ligações indevidas ou extravasamentos nas áreas da Praia de Iracema, Riacho Maceió e Papicu”, afirma a secretária da Seuma, Luciana Lobo.

MULTAS

A partir desse relatório, a Agefis, Seinf e Seuma, irão iniciar as notificações de infrações e aplicação de multas, dando prazo para correção, informou a Prefeitura.

Não sendo feita a correção no prazo específico, será iniciado o tamponamento das saídas ilegais. “Com esse conjunto de medidas e demais ações do FCS, esperamos que a cidade de Fortaleza alcance a meta de ser 100% balneável”, afirma Luciana.

POSICIONAMENTO CAGECE

Na sexta-feira (3), a Cagece contestou a acusação. “Não há nenhuma irregularidade nos sistemas de esgotamento sanitário da região da Beira-Mar. As imagens mostradas no vídeo não retratam nenhum sistema da Cagece. Cabe destacar que esses sistemas são operados pela gestão municipal. Caso haja interesse da Prefeitura, a Cagece poderá firmar parceria com o órgão para realizar fiscalização, operação e manutenção das galerias pluviais”.

Sobre as ligações indevidas, a Cagece informou que até o momento “não recebeu nenhum relatório técnico da Prefeitura Municipal de Fortaleza”. E que assim que for recebido, irá se pronunciar sobre o caso.