Escola pública no interior do Ceará vence Prêmio Melhores Escolas do Mundo - TV Jangadeiro

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal, interior do Ceará, ficou em 1º lugar no World’s Best School Prizes (Prêmio Melhores Escolas do Mundo). O resultado foi anunciado neste sábado (4) e foi motivo de festa entre estudantes e professores da instituição.

Nesta edição, 108 países participaram do prêmio. A escola cearense concorreu na categoria “Apoiando vidas saudáveis”, com o projeto “Adote um Estudante”, ação voltada à saúde mental dos alunos.

A premiação, que busca premiar instituições que compartilham boas práticas e transformam a vida dos estudantes, oferece uma bonificação de R$ 250 mil para os vencedores.

CONFIRA VÍDEO DO MOEMENTO:

https://www.instagram.com/p/CzOsJxxLp8D/

Após a pandemia, no retorno ao modelo presencial, os professores diretores de turma observaram, em sala de aula, que muitos jovens enfrentavam problemas de ansiedade, transtorno de depressão, automutilação, baixa autoestima, dificuldades de comunicação e de socialização.

Buscando uma solução, o professor de educação física Guilherme Barroso, que também atua como diretor de turma na instituição, sugeriu a criação de um projeto que trabalhasse com o apoio de psicólogos voluntários, de diversas partes do Brasil.

“Ele se dá pela escuta ativa realizada pelos segmentos da escola, em especial os professores Diretores de turma. Após a identificação e diálogo e autorização da família, os estudantes são direcionados a psicólogos parceiros e voluntários. Isso. Articulado pelo Professor Guilherme Melo, quem mobilizou o início do projeto e até hoje articula com os psicólogos”, explicou o diretor da escola, Helton Souza, em entrevista ao Jornal Jangadeiro em junho deste ano.