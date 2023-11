Trecho da Praia do Náutico é tomado por mancha de poluição - TV Jangadeiro

Manchas de poluição foram vistas na Praia do Náutico, em Fortaleza. O trecho está sendo considerado impróprio para banho pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por conta do acúmulo de resíduos, esgoto e até substâncias que oferecem riscos à saúde.

Apesar da situação, a Semace informou em nota que “o trabalho de coleta de amostras tem ocorrido semanalmente e os boletins de balneabilidade têm sido divulgados ao público”.

O ponto referido é considerado impróprio em função da presença de “resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleo, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação”.

MOTIVAÇÕES

O órgão ressalta que a qualidade das águas marinhas é influenciada pela existência de um eficiente sistema de drenagem, de coleta e tratamento de efluentes e coleta de resíduos sólidos, além de educação ambiental, cuja competência de implementação é de outros órgãos públicos.

A Cagece, distribuidora de água no Ceará, afirma que o caso “não possui ligação com nenhum sistema operado pela companhia e que a fiscalização é de responsabilidade dos órgãos ambientais”.

Já a Prefeitura de Fortaleza afirma que faz inspeção das galerias de esgoto para identificar possíveis ligações clandestinas de esgoto.