Justiça absolve pedreiro e leva engenheiros civis à Júri popular pelo desabamento do Edifício Andrea - TV Jangadeiro

A Justiça absolveu o pedreiro Amauri Pereira de Sousa, um dos acusados pelo desabamento do Edifício Andrea, que resultou na morte de nove pessoas. A sentença foi proferida nessa quarta-feira (1º).

“Não há como entender que o acusado Amauri Pereira de Sousa tinha condições de prever o resultado naturalístico do desabamento que findou nas mortes e lesões às vítimas, muito menos que assumiu o risco do referido resultado”, justifica a decisão.

Já os engenheiros civis, José Andreson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira, devem responder por homicídio duplamente qualificado, nove vezes, referente a cada uma das vítimas, e por sete tentativas de homicídio duplamente qualificado.

Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em outubro de 2021.

Sobre a sentença dos engenheiros, a Justiça considera “existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” no desabamento do edifício. Eles poderão recorrer em liberdade e devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Antes de desabar, em 15 de outubro de 2019, o edifício passava por reformas, sob responsabilidade dos suspeitos. Conforme inquérito da Polícia Civil após perícia, a intervenção foi apontada como “determinante” para o desabamento do prédio.