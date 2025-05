» 1º de maio é Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no feriado em Fortaleza

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, tem sua origem na greve geral iniciada em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Nessa greve, milhares de trabalhadores morreram reivindicando melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. No Brasil, a data foi oficialmente instituída como feriado nacional em 1924. O feriado é um dos que afetam o funcionamento de comércios e lojas. Confira o funcionamento de alguns em Fortaleza:

🛍️ Comércio: o Sindilojas Fortaleza informou que tudo estará fechado no dia 1º de maio. As atividades retornam na sexta-feira (2).

🎁 Centro Fashion: não funcionará no Dia do Trabalhador. As atividades serão retomadas normalmente a partir da sexta-feira (2).

🛒 Supermercados: a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente no estado do Ceará.

🍶 Bares e restaurantes : devem funcionar normalmente.

💰 Bancos: agências bancárias não vão funcionar para atendimento na quinta-feira (1º). Caixas eletrônicos, no entanto, estarão disponíveis.

🚆 Metrofor: operação especial de feriado em Fortaleza e Região Metropolitana. Não haverá operação nos VLTs do Cariri e de Sobral. Para conferir o itinerário completo, confira o carrossel.

✉️ Correios: não haverá atendimento nas agências dos Correios.

💊 Farmácias: segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma), as farmácias podem funcionar normalmente nos feriados, desde que sigam a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

⛽ Postos de combustíveis: postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o estado.

💡Enel: lojas de atendimento fecharão no dia 1º de maio, reabrindo na sexta-feira (2).

➡️ Confira no carrossel o funcionamento dos serviços públicos e shoppings da cidade