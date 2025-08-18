» 15 motoristas de app são presos suspeitos de manipular plataformas para aumentar preços de corridas

Uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, resultou na prisão de 15 motoristas de aplicativo na noite deste domingo (17). Celulares e veículos utilizados no esquema também foram apreendidos e os suspeitos foram localizados na cidade de Cascavel.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos realizavam falsas corridas no aplicativo de transporte para aumentar o valor das tarifas.

A investigação teve início após uma denúncia de ameaça. De acordo com a apuração das delegacias de Aquiraz e Cascavel, os indivíduos estariam obrigando outros motoristas a cancelarem corridas e deixarem a área, dizendo que as solicitações eram falsas.

Ainda de acordo com os levantamentos policiais, o grupo manipulava a demanda para elevar os valores das corridas, prejudicando passageiros e afastando motoristas que não participavam do esquema.

Todos os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. Os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

COMO FUNCIONAVA A FRAUDE

Os motoristas ficavam parados em locais estratégicos e utilizavam um segundo celular para simular que eram passageiros e pediam corridas ao mesmo tempo. Isso fazia a plataforma entender que muitas pessoas estariam buscando viagens naquele momento e, por isso, os preços das corridas eram aumentados.