15 motoristas de app são presos suspeitos de manipular plataformas para aumentar preços de corridas

por Aline Neri - 18/08/2025 às 13:43

Uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, resultou na prisão de 15 motoristas de aplicativo na noite deste domingo (17). Celulares e veículos utilizados no esquema também foram apreendidos e os suspeitos foram localizados na cidade de Cascavel.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos realizavam falsas corridas no aplicativo de transporte para aumentar o valor das tarifas.

A investigação teve início após uma denúncia de ameaça. De acordo com a apuração das delegacias de Aquiraz e Cascavel, os indivíduos estariam obrigando outros motoristas a cancelarem corridas e deixarem a área, dizendo que as solicitações eram falsas.

Ainda de acordo com os levantamentos policiais, o grupo manipulava a demanda para elevar os valores das corridas, prejudicando passageiros e afastando motoristas que não participavam do esquema.

Todos os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. Os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

COMO FUNCIONAVA A FRAUDE
Os motoristas ficavam parados em locais estratégicos e utilizavam um segundo celular para simular que eram passageiros e pediam corridas ao mesmo tempo. Isso fazia a plataforma entender que muitas pessoas estariam buscando viagens naquele momento e, por isso, os preços das corridas eram aumentados.

