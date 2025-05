» 133 mil eleitores do CE podem perder o título se não regularizarem o documento até 19 de maio

Mais de 133 mil eleitores do Ceará que não votaram nos últimos três turnos e não pagaram multa pelas faltas podem ter seus títulos cancelados. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) alerta que para evitar a penalidade, o prazo para regularizar o documento é até o dia 19 de maio.

Além de impedir o exercício da democracia por meio do voto, o cancelamento do documento pode trazer uma série de outras consequências para quem deixou de cumprir suas obrigações com a Justiça Eleitoral, como a impossibilidade de nomeação em cargo público, a não renovação de matrícula em instituições oficiais de ensino ou fiscalizadas pelo governo, entre outras situações.

COMO CONSULTAR E REGULARIZAR A SITUAÇÃO

O primeiro passo para que o(a) cidadão(ã) identifique se está dentro do grupo citado é a conferência de sua situação com a Justiça Eleitoral. O procedimento pode ser realizado por meio do site do TRE-CE, no link https://www.tre-ce.jus.br/#/.

Eleitores(as) que faltaram nos últimos três pleitos eleitorais precisam justificar a ausência nas eleições ou pagar a multa. A situação pode ser regularizada por meio do autoatendimento, através do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os atendimentos podem ser realizados também presencialmente em qualquer cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. Para mais informações, o(a) cidadão(ã) pode entrar em contato através do WhatsApp do TRE-CE, de número (85) 3195-8400.

Serviço

Regularize a sua situação eleitoral até 19 de maio de 2025

Confira se há irregularidades: site do TRE-CE

Onde acessar o atendimento: e-Título, site do TSE ou presencialmente

Dúvidas: (85) 3195-8400