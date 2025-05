» Ceará tem queda de roubos e homicídios, diz SSPDS

O Ceará registrou reduções expressivas nos principais índices de criminalidade nos quatro primeiros meses de 2025. Houve queda de 18,3% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — que incluem homicídios e latrocínios — e de 26,8% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), como roubos.

De janeiro a abril, o número de mortes violentas caiu de 1.139 para 931, o melhor resultado para o período nos últimos sete anos. Os roubos passaram de 13.008 para 9.520 ocorrências, redução de 3.488 casos. Em abril, os homicídios tiveram queda de 36,9%, com destaque para o Interior Norte e Sul, com reduções acima de 40%. Já os roubos no mesmo mês caíram 25,6% no estado.

Os dados foram divulgados pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (14), durante evento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, com base no levantamento de dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O governador Elmano anunciou que todas as metas estabelecidas para o ciclo foram alcançadas pelas Forças de Segurança do Estado. O objetivo era reduzir em 11% os CVLIs, e em 15% os CVPs no período, o que foi superado. Os resultados fazem parte do 1º ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), que estabelece metas por região e por tipo de crime.

Com os objetivos superados, o Governo do Estado anunciou o pagamento de R$ 35,5 milhões em bônus por desempenho, beneficiando cerca de 25 mil profissionais da segurança pública. O cumprimento das metas também conta pontos para a progressão funcional dos servidores com pontuação específica a cada ciclo quadrimestral.