Jaguaribe registra maior chuva de maio no Ceará, diz Funceme

Com 148 milímetros, município de Jaguaribe, na macrorregião Jaguaribana, registrou a maior chuva de maio no Ceará. O acumulado foi registrado entre as 7h de domingo (19) e as 7h desta segunda-feira (20), conforme divulgou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A chuva superou os 119 mm ocorridos entre os dias 14 e 15 deste mês, em São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém.

As chuvas foram motivadas por áreas de instabilidade oriundas do leste do Nordeste brasileiro, associadas à presença de um “cavado”, termo técnico dado a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário, não fechada, no Hemisfério Sul.

“Devido à combinação de temperatura e umidade elevadas, a instabilidade atmosférica se intensificou, favorecendo eventos de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento”, explica a Funceme.

Para os próximos dias, a fundação prevê predomínio de tempo estável, favorecendo condições de sol e poucas nuvens em grande parte do território cearense.

(Foto: Reprodução)