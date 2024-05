Izolda sai do MEC e fica livre para disputar eleições em Sobral

Cotada pelo PSB para disputar a Prefeitura de Sobral nas eleições de outubro, A secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, anunciou a saída da pasta. O anúncio foi feito em comunicado enviado nessa quarta-feira (29) à sua equipe.

Na mensagem, Izolda informou que não retornará ao trabalho após o feriado de Corpus Christi. Ela elogiou o trabalho do ministro da Educação, Camilo Santana, e disse que as definições relativas à candidatura “a Deus pertencem”.

O teor do comunicado foi revelado pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmado pela Agência Brasil.

A secretária deixa o MEC às vésperas de acabar o prazo obrigatório para a desincompatibilização de cargos de confiança, que é de quatro meses antes do pleito.

Em abril, Izolda já havia sinalizado que se afastaria do MEC a pedido do PSB, que pretende lança-la candidata.

“Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter intenção ou plano definido de candidatura. Mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção. É possível, embora também não esteja definido, programado, necessariamente”, comentou à época.

A ex-governadora do Ceará se filiou ao partido em fevereiro, junto com o senador Cid Gomes. Ele fez a transição política após desentendimento com o irmão, Ciro Gomes (PDT), ex-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022.