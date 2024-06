ITA lança edital de vestibular com vagas para campus de Fortaleza - TV Jangadeiro

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) lançou o edital de vestibular para 2025, com 30 vagas a mais que no ano anterior. O documento inclui o campus de Fortaleza, que terá dois cursos de engenharia a partir de 2027.

O concurso oferece 180 vagas, sendo 144 vagas destinadas à ampla concorrência e 36 vagas destinadas aos candidatos cotistas, autodeclarados negros.

O gestor educacional e professor de Ciências Humanas, Fernando Costa, comenta em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7, que é primordial ter uma boa preparação para esta prova. Ele orienta os participantes a começarem por exercícios mais básicos para depois avançar em conteúdos mais complexos.

“A melhor forma de preparação é ter uma boa base de matemática básica para poder ir avançando, porque essa prova requererá do aluno o conhecimento das matérias chamadas ciências naturais e exatas muito aprofundado”, frisou.

As inscrições para o concurso começam no dia 3 de junho e vão até 18 de julho pelo site www.vestibular.ita.br/. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 195.