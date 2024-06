ITA Ceará terá Instituto de Ciência e Tecnologia que vai contribuir com desenvolvimento da industria - TV Jangadeiro

O ITA Ceará contará com um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) dentro do campus. O objetivo principal será aliar o conhecimento científico com o desenvolvimento da indústria.

Com um investimento de até R$ 40 milhões, o ICT terá o objetivo de promover pesquisas, do interesse das indústrias da região, em assuntos relacionados com os cursos a serem implantados no campus do Instituto de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica no Ceará.

A ideia é que a estrutura funcione dentro do campus como estágio e extensão para os alunos, além de promover a conexão com profissionais de todo o país através da rede Senai, funcionando como um hub de inovação.

O acordo de cooperação técnica preparatório para a instalação do ICT foi assinado nesta terça-feira (4) pelo governador Elmano de Freitas (PT), junto ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, ao Comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

O Instituto de Ciência e Tecnologia também atuará como ponte entre a indústria e a academia em pesquisas dos cursos de graduação e de pós-graduação em Engenharias de Energias e de Sistemas do ITA no Ceará.

“Eu não tenho dúvida alguma que o que estamos fazendo é o melhor para o nosso povo, melhor para a nossa região. A presença do ITA e do ICT aqui significa que nossos filhos e netos não precisarão ir para São Paulo para fazer o melhor curso de engenharia que esse país tem”, disse Elmano de Freitas.