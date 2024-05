Irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff após cantor ser criticado no dia das mães - TV Jangadeiro

No último domingo (12/05), Dia das Mães, alguns internautas criticaram o cantor Murilo Huff após ele não postar homenagens para Marília Mendonça, mãe de Leo, filho do cantor, e nem para a própria mãe da cantora, dona Ruth. O irmão de Marília, João Gustavo, respondeu a um dos comentários, saindo em defesa de Huff.“(…) Não postou nada de dia das mulheres para a Ruth, hoje não postou nada para ela e nem para a Marília, ele tem obrigação? Não! Mas ele fazia sempre antes de namorar”, criticou um internauta.

João logo saiu em defesa do cunhado, indicando que a vida real não se baseia no que acontece nas redes sociais.“Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir pra outro hoje não conta, o que conta é postar… vai saber!”, respondeu João Gustavo.Depois das críticas, Murilo postou registros de um almoço de Dia das Mães com o filho Leo e a ex-sogra, Dona Ruth. O cantor namora a influenciadora Gabriela Versani, que também tem boa relação com a família de Marília.