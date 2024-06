Integrantes de grupo criminoso da Paraíba são presos em operação no Ceará - TV Jangadeiro

Pelo menos 11 integrantes de grupo criminoso da Paraíba foram presos em operação coordenada pela Polícia Civil do Ceará. Eles foram capturados por agentes do Ceará, com apoio de equipes das Polícias Civil e Militar da Paraíba.

A operação iniciada na manhã desta terça-feira (4) já capturou 11 pessoas, além de armas, drogas e munições. A investigação durou cerca de seis meses.

Ao todo, são cumpridas 46 decisões judiciais, sendo 22 mandados de prisão preventiva e 24 de buscas e apreensão.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Ipaumirim e Baixio no Ceará. Já na Paraíba, nas cidades de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe e Cachoeira dos Índios.