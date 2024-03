INSS não vai bloquear benefícios por falta de prova de vida este ano - TV Jangadeiro

Até o dia 31 de dezembro deste ano, a ausência da prova de vida não vai causar suspensão ou bloqueio do benefício do INSS. A decisão foi publicada pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União.

Além dessa medida, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também mudou para 10 meses o prazo para fazer a prova de vida. Agora, a contagem passa a ser feita a partir da data de última atualização do benefício ou da última prova de vida.

A decisão prevê que os beneficiados pelo órgão não tenham seus auxílios dispensados de forma indevida. Desde o início deste ano, os beneficiários não precisam comparecer aos bancos para fazer a prova de vida. O procedimento é realizado através da análise de dados presentes nos registros do governo e de seus colaboradores, como declarações de Imposto de Renda, contratos de crédito consignado e registros de atendimento no sistema público de saúde, abrangendo também o histórico de vacinação.