Ingra Soares publica foto com o filho Arthur e escreve texto emocionante - TV Jangadeiro

Ingra Soares, a esposa do cantor Zé Vaqueiro, publicou nesta quinta-feira (23/5) uma nova foto com o filho Arthur, de 9 meses. O bebê retornou ao hospital devido a uma parada cardíaca, que sofreu horas depois de ter ido para casa pela primeira vez desde seu nascimento. Ingra postou a foto junto a um texto reflexivo que emocionou internautas.“Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho”, escreveu ela no registro.

Arthur está deitado na cama do hospital, com vários equipamentos ao redor, enquanto Ingra dá um beijo em sua testa. Arthur esteve em casa pela primeira vez desde que nasceu, na última quinta-feira (16), até que sofreu uma parada cardíaca na sexta (17), forçando seu retorno ao hospital em menos de 24h após ter saído de lá. Ele nasceu com a rara Síndrome de Patau, doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, causando malformações pelo corpo. Nas redes sociais, o casal reforça sempre os pedidos de orações pela vida do filho.